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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط وجهت رئيس مركز أبوتيج لمتابعة انتظام العمل بالمرسى النهري

رئيس مركز أبوتيج يتابع انتظام العمل بالمرسى النهري
رئيس مركز أبوتيج يتابع انتظام العمل بالمرسى النهري
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة لوحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الأمان والسلامة المهنية قبل التشغيل، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المركبات. 

تسهيل حركة الأفراد والبضائع والمركبات

وأوضح أن المشروع يمثل أحد العناصر الحيوية في منظومة النقل، لما له من دور في تسهيل حركة الأفراد والبضائع والمركبات، ضمن الجهود الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

المتابعة الميدانية لمشروع العبارات النهرية

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج واصلت أعمال المتابعة الميدانية لمشروع العبارات النهرية بالمدينة، حيث تفقد محمد حسن، رئيس المركز، ونوابه نصار البكري، وزين العابدين علام، ووائل عبد الحي، موقع مرسى العبارة النهرية الذي يربط بين ضفتي نهر النيل بأبوتيج، للاطمئنان على انتظام العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن تعظيم الموارد والإيرادات من تشغيل المراسي.

وشدد المحافظ، على استمرار أعمال المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية بالمراكز والأحياء، بهدف تقديم خدمات لائقة للمواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الجهود التي تسهم في تطوير تلك الخدمات، وتذليل العقبات أمام العاملين في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، خصصت محافظة أسيوط عدة قنوات لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن بغرفة العمليات المركزية عبر الرقم (114)، أو من خلال رقمي الهاتف الأرضي (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك": https://www.facebook.com/assioutgovernorate كما يمكن التواصل أيضًا من خلال الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابعة لمجلس الوزراء، أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة: www.shakwa.eg.

أسيوط العبارات النهرية مشروع العبارات النهرية السلامة المهنية المتابعة الميدانية

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