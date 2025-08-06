استمرار دخول قوافل المساعدات إلى غزة وسط تباطؤ بسبب تعنت الاحتلال

تواصل قوافل المساعدات الإنسانية، التي يسيّرها الهلال الأحمر المصري، دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ضمن القافلة التاسعة منذ بدء المبادرة المصرية، وذلك رغم العراقيل والتباطؤ الملحوظ نتيجة تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن الفوج الخامس من القافلة التاسعة بدأ عبوره صباح اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف، متجهًا إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا للوصول إلى غزة.

وأوضح المراسل أن المشهد الميداني عند المعبر لم يشهد تغيّرًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، إذ تصطف مئات الشاحنات في الساحة الخارجية لمعبر رفح وتمتد حتى المنطقة اللوجستية، في انتظار دورها للعبور، بينما يُسمح بدخول عدد محدود فقط يوميًا.

وأشار إلى أن بعض الشاحنات التي فرغت حمولتها داخل المعبر بدأت في العودة، فيما لا تزال أخرى قيد الانتظار بسبب استمرار العوائق الإسرائيلية، التي تعيد بعض الشاحنات بحجج وصفها بالمزاعم "الواهية".