بورصة الأربعاء تواصل الصعود.. تفاؤل يهيمن على شاشات التداول في مستهل الجلسة

بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء إيجابي، لتواصل موجة الارتفاع التي اختتمت بها تعاملات الأمس، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بدعم من مشتريات محلية وأداء متماسك للأسهم القيادية.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة:

مؤشر EGX30 ارتفع بنسبة 0.22% ليصل إلى 35333 نقطة

مؤشر EGX30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.12% مسجلًا 43287 نقطة

مؤشر EGX30 للعائد الكلي سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% عند 15836 نقطة

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان قفز بنسبة 0.29% إلى 10520 نقطة

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.23% ليصل إلى 14150 نقطة



تأتي هذه الارتفاعات في ظل استمرار حالة الزخم الشرائي من قبل المستثمرين المحليين، بينما تتجه الأنظار إلى تطورات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي ومدى انعكاسها على تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة.