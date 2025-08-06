أبو عفش: الوضع الإنساني يتفاقم بشدة في غزة وسط غياب المساعدات الغذائية والطبية

حذّر محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن كل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية تشير إلى وجود مجاعة حقيقية وموت عمدي في القطاع نتيجة استمرار العدوان وغياب المساعدات.

وفي مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، قال أبو عفش إن أعداد المصابين في تزايد مستمر، في ظل نقص حاد في الأدوات والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، ما يجعل إسعاف الجرحى أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف أن القطاع يتعرض لـ"إبادة جماعية ومجاعة قاسية للغاية"، مشيرًا إلى أن سوء التغذية أدى إلى انتشار أمراض صحية تهدد حياة الكثير من الفلسطينيين، خاصة الأطفال، في ظل ظروف معيشية مأساوية وانعدام الخدمات الأساسية.