مرسى مطروح : رفع 1245 طن قمامة بقطاعات المدينة

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع 1245 طن من القمامة امس الثلاثاء بقطاعات المدينة غرب ووسط والزهور والشروق علي فترتين صباحية ومسائية ، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة للقطاعات.

وأكد أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع معدلات العمل بقطاع النظافة العامة .

وأوضح أنه تم رفع 475 طن قمامة من قطاع غرب 420 طن قمامة قطاع وسط 175 طن قمامة قطاع الزهور 175 طن قمامة قطاع الشروق وذلك بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية .

و تناشد مدينة مرسى مطروح المواطنين، وضيوف المدينة بإلقاء القمامة في الصناديق والحفاظ على الشكل الحضاري للكورنيش، لظهور المدينة بالشكل السياحي اللائق بها.

من ناحية أخرى ، تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الانتخابية فى ثانى واخر ايام العرس الديمقراطي لإنتخابات مجلس الشيوخ ، لعدد ١٢٧ مركزا ولجنة انتخابية على مستوى المحافظة كانت مجهزة لإستقبال ٣٧٠ ألف و٤٧٧ ناخب وناخبة ،

مع التواصل مع رؤساء المراكز والمدن من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من إغلاق صناديق الإقتراع وبدء أعمال الفرز للأصوات و التواصل بالتوازى مع مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية للتأكيد على غلق اللجان وسط أجواء مستقرة وجيدة وتمام انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين ، وسط أجواء هادئة دون أى معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية .

وأكد محافظ مطروح على أن مشاركة المواطنين للإدلاء بأصواتهم تعكس الوعى لديهم بما كفله الحق الدستورى وإعتبار ذلك واجب وطنى ، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت كل الدعم اللوجستى والإدارى من خلال الجهات المعنية لإنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بمحافظة مطروح مشيرا أن عملية التصويت لم تشهد أمس الإثنين واليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى غلقها فى التاسعة مساءا أى معوقات وتحت إشراف قضائى كامل

وأشار المحافظ إلى إشراف القضاة ورؤساء اللجان على غلق لجان الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة،مع بدء أعمال فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية التصويت، داخل مقار اللجان ذاتها ، بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم .

وأشاد محافظ مطروح بالمشاركة الإيجابية لأبناء مطروح في مختلف مدن ومراكز المحافظة، ووعيهم الوطنى مؤكدًا أن الحرص على المشاركة يعكس الوعي الوطني والشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى أبناء مطروح وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة .