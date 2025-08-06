أحمد الجفالي يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى أبها السعودي

خضع التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف نادي أبها السعودي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت إدارة نادي أبها قد توصلت إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في الزمالك، بشأن استعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع تضمن العقد بندًا يتيح للنادي السعودي أحقية شراء الجفالي نهائيًا بنهاية فترة الإعارة.

ومن المنتظر أن يوقع الجفالي على عقود انتقاله بشكل رسمي اليوم، ليتم الإعلان عن الصفقة بصورة نهائية.

في المقابل، تسابق إدارة الزمالك الزمن لإنهاء التعاقد مع جناح أجنبي جديد، قبل غلق باب القيد الصيفي في منتصف الليل، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.