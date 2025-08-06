خلال يونيو الماضي .. سوق السيارات المصري ينتعش ويكسر التوقعات

تشهد سوق السيارات في مصر انتعاشًا ملحوظًا للـشهر الخامس على التوالي، في تطور يُعزز من مؤشرات التعافي الاقتصادي للقطاع بعد فترة طويلة من التراجع والتقلبات.

وسجلت مبيعات السيارات خلال يونيو الماضي نموًا كبيرًا بنسبة 14.8% على أساس شهري، لتبلغ 16.8 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله منذ عام كامل.

ويُشير هذا الأداء إلى موجة صعود بدأت في فبراير، حين تخطت المبيعات حاجز الـ14 ألف وحدة، وهو ما أعاد الثقة إلى السوق تدريجيًا وأعاد الأمل لدى المصنعين والموزعين بعودة الاستقرار.

نمو شهري مستمر وتوسع لافت

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، فإن إجمالي المبيعات في شهر يونيو بلغ 16.8 ألف وحدة، مقارنةً بـ 14.3 ألف وحدة تم بيعها في مايو الماضي.

ويعكس هذا الرقم الأداء الإيجابي المستمر لسوق السيارات في مصر، بعد أن ظلت المبيعات في مستويات متدنية لفترة طويلة جراء اضطرابات سابقة في سعر الصرف وشُح العملة الأجنبية.

تفاصيل قطاعات السوق.. من الملاكي إلى النقل الثقيل

◾ سيارات الركوب الملاكي تقود النمو

سجلت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) أداءً قويًا، حيث نمت بنسبة 13.8% على أساس شهري، لتصل إلى 12.7 ألف وحدة خلال شهر يونيو، ما يمثل استمرارًا واضحًا للزخم الذي بدأ مطلع العام.

◾ النقل الثقيل والحافلات تسجّل ارتفاعات لافتة

في المقابل، شهد قطاع الشاحنات نموًا كبيرًا بنسبة 15.8% ليصل إلى 2.8 ألف وحدة خلال يونيو، بينما قفزت مبيعات الحافلات بنسبة 25.1% على أساس شهري لتسجل 991 وحدة، ما يعكس تحسن الطلب في قطاعات النقل الجماعي والخدمات.

تضاعف المبيعات على أساس سنوي.. أرقام استثنائية

وما يُميز أداء السوق في يونيو هو النمو السنوي القياسي؛ إذ قفزت مبيعات السيارات بنسبة 104.7% مقارنةً بشهر يونيو من العام الماضي، الذي شهد بيع نحو 8 آلاف وحدة فقط.

وقد ارتفعت مبيعات الملاكي على وجه الخصوص بنسبة 95.9%، فيما شهدت الشاحنات قفزة مذهلة بنسبة 194% مقارنة بنفس الشهر من 2024، وهو ما يُشير إلى انتعاش شامل في مختلف القطاعات وليس على مستوى سيارات الأفراد فقط.

تعافٍ تدريجي بعد أزمة العملة الأجنبية

وكان سوق السيارات في مصر قد بدأ مرحلة من التعافي خلال العام الماضي، بعد انكماش حاد سببه النقص الكبير في العملة الأجنبية وتقييد الاستيراد، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وقد سجل إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال 2024 نحو 102.2 ألف وحدة، بزيادة قدرها 13.2% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس بداية تحسن تدريجي توّج بطفرة ملموسة في النصف الأول من 2025.

ويعكس أداء سوق السيارات المصري في يونيو 2025 بداية مرحلة جديدة من التعافي المستدام، مدفوعة بتحسن نسبي في المناخ الاقتصادي وتوافر النقد الأجنبي، مع مؤشرات إيجابية على تحسن ثقة المستهلكين واستقرار السوق.

وإذا استمرت هذه الوتيرة، فمن المرجح أن تشهد السوق عامًا استثنائيًا يتجاوز حتى مستويات ما قبل الأزمات الأخيرة.