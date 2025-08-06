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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لجنة التعاون الإفريقي تستضيف سفيرتي مصر بمالاوي وناميبيا لبحث التعاون التجاري والصناعي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا موسعًا مع كل من السفيرة رشا حمدي، سفيرة مصر لدى دولة مالاوي، والسفيرة رامية شوقي عبد السلام، سفيرة مصر لدى دولة ناميبيا، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة.

ويأتي اللقاء في إطار اهتمام وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقيادة الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، بتعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية، من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، ودعم التعاون بين البعثات الدبلوماسية المصرية والقطاع الخاص، بما يساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري مع دول القارة

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي بالسفيرة رشا حمدي والسفيرة رامية شوقي، مشيدًا بدورهما في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وكل من مالاوي وناميبيا، وأكد أهمية استمرار التواصل بين البعثات الدبلوماسية والقطاع الصناعي.

وقال الجبلي، نأمل في دعم متبادل للمعلومات بين اللجنة والسفارات المصرية بدول إفريقيا، خاصة فيما يتعلق ببيانات الشركات في البلدين واحتياجات الأسواق، إلى جانب تسهيل قنوات الاتصال المباشرة مع الجهات الرسمية ورجال الأعمال في كل من مالاوي وناميبيا."


وأضاف، أن اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الجولات الإفريقية الناجحة، ونطمح لتعزيز التعاون مع البلدين في ملفات التصدير والاستيراد، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد."

وشدد الجبلي على أن القارة الإفريقية تمثل امتدادًا استراتيجيًا طبيعيًا للصناعة المصرية، مؤكدًا أن اللجنة تسعى إلى بناء علاقات متينة مع الدول الإفريقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.


إنشاء كتالوج صناعي

وأكد الدكتور شريف الجبلي أن من بين التوصيات الأساسية للاجتماع، العمل على إنشاء كتالوج صناعي محدث بشكل دوري، يتضمن أبرز الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات، على أن يتم إرساله بشكل منتظم إلى السفارات المصرية بالخارج لدعم جهود الترويج للصناعة الوطنية.

من جانبها، أكدت السفيرة رامية شوقي عبد السلام، سفيرة مصر لدى دولة ناميبيا، على أهمية استمرار تدفق المعلومات بين الطرفين لدعم فرص التبادل التجاري والاستثماري.

وقالت: “نحن بحاجة إلى تفعيل قنوات مستمرة لتبادل البيانات الاقتصادية، بما يسهّل على المستثمرين المصريين التعرف على فرص التعاون في ناميبيا خاصة في مجالات الصادرات والواردات.”

الصناعات الدوائية

بدورها، أوضحت السفيرة رشا حمدي، سفيرة مصر لدى دولة مالاوي، أنها بحثت خلال لقائها مع سفيرة مالاوي بالقاهرة فرص التعاون المشترك، وتحديدًا في قطاع الصناعات الدوائية.

وأشارت إلى أنها: "قامت بالتواصل مع رئيس هيئة الدواء المصري لتسهيل سبل التعاون في هذا القطاع، في ظل احتياج مالاوي المُلِح للدواء المصري، وهو ما قوبل بترحيب كبير من الجانب المالاوي."

وأضافت: "مالاوي دولة زراعية تهتم بتطوير قطاع الزراعة، وتُبدي اهتمامًا كبيرًا بالآلات والمعدات الزراعية الحديثة، إلى جانب مواد البناء، وهو ما يمثل فرصة واعدة للصناعة المصرية."

 توفير البيانات المحدثة
وقدمت السفيرة رشا حمدي الشكر إلى الدكتور شريف الجبلي وأعضاء اللجنة على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتعاون لدعم التواجد المصري الفاعل داخل الأسواق الإفريقية.

من جانبهم، أعرب عدد من أعضاء لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات عن تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه السفارات المصرية في دعم الحضور الصناعي المصري بالقارة الإفريقية، مشيرين إلى أن توفير البيانات المحدثة والتواصل المباشر مع الجهات المحلية في الدول الإفريقية يمثل عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات التوسع والتصدير.

وأكد الأعضاء علي أهمية استمرار هذه اللقاءات النوعية مع البعثات الدبلوماسية، لما تتيحه من فرص لفهم احتياجات الأسواق الإفريقية بدقة، وفتح قنوات مباشرة للتعاون الثنائي، مشددين على أن الشركات المصرية تمتلك القدرة والإمكانيات للمنافسة وتقديم حلول صناعية متطورة تلائم طبيعة تلك الأسواق.

اتحاد الصناعات لجنة التعاون الإفريقي مصر مالاوي ناميبيا

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