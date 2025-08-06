غرفة الجيزة تبحث آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتوسيع تجربة "سوق اليوم الواحد"

استضافت محافظة الجيزة اليوم اجتماعًا موسعًا برئاسة المحافظ المهندس عادل النجار، وبمشاركة المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

شارك في الاجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إلى جانب رؤساء الشعب النوعية، حيث تمت مناقشة آليات تفعيل مبادرة خفض الأسعار على 15 سلعة أساسية، بنسب تخفيض تصل إلى 18%، بالتنسيق بين الغرف التجارية وكبار التجار والموردين، وبمتابعة مباشرة من المحافظات.

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية المهندس أسامة الشاهد، أن استقرار الأسواق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع التجاري، مشددًا على أن التاجر شريك أساسي في الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وأن الغرفة تتابع بشكل يومي التزام التجار بتطبيق نسب التخفيض بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على جودة المنتجات.

كما تناول الاجتماع بحث آليات توسيع تجربة "سوق اليوم الواحد" التي حققت نجاحًا في خفض الأسعار عبر تقليل حلقات الوساطة، مع دراسة المواقع المقترحة لتعميم التجربة في عدد من أحياء ومراكز المحافظة. وأكد محافظ الجيزة في ختام الاجتماع أن هذه المبادرات تعكس تعاونًا مثمرًا بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق بشكل مستدام.