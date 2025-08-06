السيطرة على حريق فرن بكفر شكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل فرن بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في فرن بطريق بنها - نزلت كوبري أسنيت، بدائرة مركز كفر شكر.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق، وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا.



ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب في جزء من سير الفرن أسفل عقار مكون من 6 طوابق، دون أن يمتد إلى باقي العقار.



وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب الحريق.