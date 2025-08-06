السيطرة على حريق شقة سكنية في الخصوص

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الخصوص، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد باندلاع حريق داخل شقة بشارع كافتيريا البطل بنفق الأمير، دائرة قسم شرطة الخصوص.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد محمد عبد الغني، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.



وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل غرفة نوم شقة سكنية تقع بالطابق الأول علوي في عقار مكوّن من 7 طوابق.



وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، واستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.