رولا خرسا تفتح النار على "تيك توك": المجتمع يعاني خللًا خطيرًا

وجهت الإعلامية رولا خرسا انتقادات للظواهر الاجتماعية المرتبطة بتطبيق "تيك توك"، مشيرة إلى أنه بات مرآة لتحولات مقلقة داخل المجتمع المصري.

قالت خرسا خلال استضافتها في برنامج "الستات" المذاع على قناة النهار، إن عددًا كبيرًا من المستخدمين أصبحوا يعرضون أدق تفاصيل حياتهم على المنصات، من أجل تحقيق الشهرة والمال، واصفة هذه الظاهرة بأنها "أزمة مجتمعية حقيقية"، وليست مجرد تصرفات فردية.

وأضافت:"الفلوس والشهرة بقت بتخلي ناس تبيع حياتها بالكامل أونلاين، وتعمل ترند حتى لو على حساب كرامتها أو أهلها. كل ده بيدل على إن في حاجة غلط بتحصل حوالينا."

وتحدثت خرسا عن الفجوة الصادمة بين من يسعون للتعليم والارتقاء الأكاديمي، ومن يحققون دخلًا ضخمًا من محتوى ترفيهي، قائلة:"دلوقتي فيه ناس تاخد ماجستير ودكتوراه وتتعب سنين، وفي الآخر تشتغل بـ5 أو 6 آلاف جنيه، وتسمع حد بيقول: أنا جالي عرض بـ100 ألف جنيه علشان أطلع في برنامج! طبيعي الشخص اللي تعب ده يحس بالإحباط."