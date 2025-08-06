السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بقرية المنية التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكان اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية يفيد باندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثاني في عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق.



على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة النقيب مصطفى شاكر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، حيث تم السيطرة على النيران، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق مرة أخرى.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل غرفة نوم ونيش بالشقة السكنية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.