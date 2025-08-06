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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة عمل موسعة بالإسكندرية للإسراع في الانضمام للتأمين الصحي الشامل

ورشة عمل بالإسكندرية لبحث منظومة التأمين الصحي الشامل
ورشة عمل بالإسكندرية لبحث منظومة التأمين الصحي الشامل
أحمد بسيوني

نظّمت محافظة الإسكندرية ورشة عمل موسعة بديوان عام المحافظة، لبحث الاستعدادات التنفيذية للإسراع بضم المحافظة إلى محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة، والغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من كبار الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.

وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية أن الورشة تمثل محطة تنفيذية مهمة في ضوء إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء بدء الاستعداد لانضمام الإسكندرية للمنظومة، مشددًا على أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم والتنسيق الكامل لضمان جاهزية البنية الصحية والطبية، بما يسهم في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وعادلة لكل أبناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك 169 قرية ونجع في نطاق المحافظة ستشملهم المنظومة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة ضمن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل والقائم بأعمال رئيس الهيئة، أن المنظومة تُعد من أبرز مبادرات الإصلاح الهيكلي في قطاع الصحة، وتستهدف رفع جودة الخدمات الطبية من خلال دمج القطاعين العام والخاص في إطار تنظيمي واحد.

واضافت الدكتورة مى فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي خلال الورشة خطة التنفيذ، وابرز مزايا النظام الجديد وآليات التعاقد، والفرص الاستثمارية المرتبطة به في مختلف مستويات الرعاية الصحية.

كما استعرض الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، الإمكانيات الحالية للقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكداً أهمية التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة لتقديم خدمة طبية فعالة وشاملة.

وأشارت الدكتورة حنان أنور  وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية إلى عدد من التحديات القائمة، ومنها الضغط الناتج عن تقديم الخدمات لمحافظات الجوار مثل محافظة البحيرة وكفر الشيخ ومطروح وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية .

واوضح الاستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذه الورشة هي بداية حقيقية لحشد كافة جهود القطاع الطبي والحكومي والخاص من أجل الإسراع بادخال محافظة الإسكندرية فى منظومة التأمين الصحي الشامل والذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة لمدينة الإسكندرية.

وأشاد الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب برعاية محافظة  الإسكندرية لهذه الورشة وفتح حوار مفتوح مع كافة الجهات المعنية بشفافية تعبر عن وجود شراكة وطنية حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص من أجل مواطني الإسكندرية.

وفي سياق متصل، استعرض أحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة "بي وي"، رؤية القطاع الخاص في دعم المنظومة، من خلال تفعيل نموذج شراكة قائم على التمليك والإدارة، وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية عبر تعزيز خدمات الرعاية الأولية والتحول الرقمي الذكي، مع تطوير الكوادر البشرية ومسارات التدريب المهني والإداري.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة لتوحيد الرؤى بين جميع الشركاء لضمان تفعيل المنظومة بشكل متكامل يخدم المواطنين، ويضع الإسكندرية في مقدمة المحافظات النموذجية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

جدير بالذكر أن الورشة تضمنت الإجابة على العديد من التساؤلات من جانب جميع الجهات المشاركة في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توضيح كافة الحقائق والتحديات للإسراع بتنفيذ ضم المحافظة إلى محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ ، والأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الشئون الصحية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، و أحمد طارق رئيس مجلس إدارة شركة "بي ويل"،، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والصحية المعنية.

الاسكندرية ورشة عمل التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل محافظة الاسكندرية

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