الزمالك يحصل على وعد بضم حامد حمدان في يناير مقابل 20 مليون جنيه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي حصلت على وعد من مسؤولي نادي بتروجت بانتقال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر أن الصفقة ستُكلف الزمالك ما يقرب من 20 مليون جنيه، وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وجاء هذا الاتفاق بعد رفض بتروجت التفريط في اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية، رغم عرض الزمالك مبلغ 40 مليون جنيه، حيث تمسك النادي البترولي باستمرار اللاعب في هذه المرحلة.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي بتروجت أخطروا إدارة الزمالك رسميًا بالموافقة على رحيل حمدان في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال النصف الثاني من الموسم.