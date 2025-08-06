8 لاعبين وعودة ديانج.. صفقات الأهلي الصيفية قبل انطلاق الدوري

تستعد أندية الدوري المصري لإغلاق باب القيد الصيفي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل 48 ساعة فقط من انطلاق منافسات الموسم الجديد، والمقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل.

ويُعد النادي الأهلي من أكثر الفرق نشاطًا في سوق الانتقالات، بعدما أنهى تعاقداته بضم 8 لاعبين جدد، بالإضافة إلى استعادة لاعب الوسط المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته في الدوري السعودي.

استفاد الأهلي من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، ليتمكن من قيد عدد من الصفقات مبكرًا، أبرزهم

صفقات الأهلي الصيفية

أحمد مصطفى زيزو (في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك).

محمد علي بن رمضان (قادماً من فرينكفاروزي المجري).

أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري (من سيراميكا كليوباترا).

محمود حسن تريزيجيه (من طرابزون سبور التركي).

باقي التعاقدات:

محمد شريف: انضم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الخليج السعودي.

محمد سيحا: حارس مرمى قادم من المقاولون العرب.

ياسين مرعي: مدافع شاب من صفوف نادي فاركو.

أليو ديانج: عاد إلى الفريق بعد نهاية فترة إعارته مع الخلود السعودي.

بهذه القائمة، يُغلق الأهلي ملف تدعيماته الصيفية، واضعًا نصب عينيه المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.