تزوير محررات رسمية.. حبس صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" وإصطناع وتزوير المحررات الرسمية وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" وإصطناع وتزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة" ، وكذا إصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول "وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - سيارة ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .