أسعار الذهب تستقر عالميا متجاهلة تصريحات ترمب التجارية

استقرت أسعار الذهب بعد خسائر معتدلة، مع تجاهل المتداولين لحالة عدم اليقين التي أثارتها أحدث التحركات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية.

واستقر سعر الذهب عند نحو 3370 دولاراً للأونصة بعد تراجعه بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

وجاء ذلك بعدما أعلن ترمب عزمه فرض ضريبة بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، في محاولة لإجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، توترت العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، إذ ضاعف الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مواصلة الدولة الآسيوية شراء الطاقة من روسيا.

وقد تواجه اليابان أيضاً رسوماً أعلى من تلك المتفق عليها الشهر الماضي على بعض المنتجات، بحسب ما أفادت به وكالة "كيودو".

تزايد رهانات خفض الفائدة تدعم الأسعار

يراقب المتداولون أيضاً ترشيح ترمب المرتقب خلال أيام لعضو مؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يُتوقع أن يكون أكثر انسجاماً مع أجندته في تخفيف السياسة النقدية.

وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للذهب، الذي لا يدر عائداً.