قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب تستقر عالميا متجاهلة تصريحات ترمب التجارية

دهب
دهب
وكالات

استقرت أسعار الذهب بعد خسائر معتدلة، مع تجاهل المتداولين لحالة عدم اليقين التي أثارتها أحدث التحركات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية.

واستقر سعر الذهب عند نحو 3370 دولاراً للأونصة بعد تراجعه بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

 وجاء ذلك بعدما أعلن ترمب عزمه فرض ضريبة بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، في محاولة لإجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، توترت العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، إذ ضاعف الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مواصلة الدولة الآسيوية شراء الطاقة من روسيا.

 وقد تواجه اليابان أيضاً رسوماً أعلى من تلك المتفق عليها الشهر الماضي على بعض المنتجات، بحسب ما أفادت به وكالة "كيودو".

تزايد رهانات خفض الفائدة تدعم الأسعار

يراقب المتداولون أيضاً ترشيح ترمب المرتقب خلال أيام لعضو مؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يُتوقع أن يكون أكثر انسجاماً مع أجندته في تخفيف السياسة النقدية.

 وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للذهب، الذي لا يدر عائداً.

أسعار الذهب الذهب للرئيس الأميركي ترمب رسوم جمركية

