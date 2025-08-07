عين شمس العام تنجح في إنقاذ حياة رضيع عمره 4 أيام بجراحة دقيقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى عين شمس العام في إنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أيام فقط ویزن 1400 جرام مصاب بانسداد معوي نادر

وقالت و وزارة الصحة والسكان وصل الطفل إلى حضانة المستشفى وهو يعاني من انتفاخ شديد بالبطن، وعدم خروج للبراز، وقيء أخضر اللون تم إجراء الفحوصات اللازمة، والتي بينت وجود انسداد معوي مع تراكم وتحجر للبراز داخل الأمعاء، وتوقف كامل لحركتها .

محاولة إزالة الانسداد بالطرق غير الجراحية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن الفريق الطبي قام بمحاولة إزالة الانسداد بالطرق غير الجراحية، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري، حيث تم إجراء استكشاف جراحي للبطن تحت التخدير العام، وتفريغ كامل للأمعاء من البراز المتراكم، وإصلاح الانسداد بنجاح

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إنه ان الطفل أعيد إلى الحضانة تحت الملاحظة الدقيقة والرعاية الطبية الكاملة، وخرج من المستشفى بعد 14 يوماً بصحة جيدة يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي