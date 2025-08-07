قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

صادرات الصناعات الغذائية تسجل 3.36 مليار دولار في النصف الأول من 2025

المجلس التصديري
المجلس التصديري
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع سجلت أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخه، محققة 3.365 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت 3.174 مليار دولار، بزيادة قدرها 182 مليون دولار.

وتصدرت الدول العربية قائمة المستوردين للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة صادرات بلغت 1.577 مليار دولار تمثل 47% من إجمالي الصادرات، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 4%. 

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 715 مليون دولار بنسبة نمو 2%، بينما سجلت الدول الأفريقية غير العربية 249 مليون دولار بنسبة نمو 9%.

وحققت الولايات المتحدة الأمريكية قفزة بنسبة نمو 47% بقيمة صادرات 230 مليون دولار، في حين سجلت باقي المجموعات الدولية 585 مليون دولار بنسبة نمو 29%.

وعلى صعيد الدول الأكثر استيرادًا، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة 258 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ230 مليون دولار، ثم السودان بـ163 مليون دولار، وليبيا بـ157 مليون دولار. 

وجاءت هولندا والأردن والإمارات والجزائر والعراق وإيطاليا ضمن قائمة العشر الأوائل، مع تباين نسب النمو والتراجع بين هذه الأسواق.

وفيما يخص الأسواق التي شهدت أعلى معدل نمو، تصدرت الولايات المتحدة بقيمة زيادة بلغت 74 مليون دولار، تلتها الصين (44 مليون دولار)، ثم لبنان (38 مليون دولار)، وألمانيا (29 مليون دولار)، وتركيا (22 مليون دولار). 

كما برزت كل من الأردن، وروسيا، وإنجلترا، وبولندا، والعراق ضمن أبرز الأسواق الصاعدة.

أما السلع الغذائية الأكثر تصديرًا، فقد تصدرت الفراولة المجمدة القائمة بـ442 مليون دولار بنسبة نمو 75%، تلتها مركزات الكولا بـ299 مليون دولار، وزيوت الطعام بـ184 مليون دولار. 

كما شملت القائمة السكر، الدقيق، والمحضرات من الحبوب، والخضراوات والبطاطس المجمدة، والأغذية الحيوانية، والعصائر والمركزات.

يُذكر أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2014 وحتى يوليو 2025 بلغ نحو 44 مليار دولار، ما يعكس تطورًا مستمرًا في الأداء التصديري للقطاع.

