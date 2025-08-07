قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد الغرف السياحية يبحث تطوير مركز تدريب السائقين بمدينة ١٥ مايو

لجنة النقل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية
لجنة النقل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

قام أعضاء لجنة النقل بالاتحاد المصري للغرف السياحية بزيارة ميدانية للمركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة ١٥ مايو والتابع للاتحاد وذلك للتعرف على كافة إمكانيات المركز وبحث سبل التطوير والاستثمار بالمركز. 

مركز القيادة الآمنة 


وقام وفد لجنة النقل برئاسة اللواء أمجد الجندي عضو مجلس إدارة الاتحاد بتفقد كافة امكانيات المركز واماكن تدريب السائقين النظرية والعملية، كما شاهدوا جانب من التدريبات الحالية للسائقين داخل مسارات واماكن التدريب المختلفة بالمركز.  
شارك في الزيارة كل من هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ومن أعضاء لجنة النقل كل من محمد عزت وأسامة السيسي ومهند فليفل وريم فوزي.


كان في استقبال أعضاء لجنة النقل اللواء وليد فودة مدير المركز حيث اصطحبهم في جولة داخل المركز لمشاهدة الطرق الوعرة التي تجري بها الاختبارات وكذلك قاعات المحاضرات التي يتم بها تدريب السائقين نظريا.


واستعرض اللواء وليد فودة مراحل التدريب النظري والعملي وكذلك إحصائيات عدد المتدربين منذ عام 2012 وحتى 2025، وعرض كافة بروتوكولات التعاون بين المركز والجهات المختلفة.


وقد ناقش أعضاء اللجنة ورئيسها العديد من النقاط لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المركز وكذلك سبل تطويره وأوجه الاستثمارات الملائمة التي تتماشى قانونا مع الهدف من ترخيص المركز.
وفي إطار خدمات التدريب الخارجية التي يقوم بها المركز فقد استعرض مدير المركز العديد من التعاقدات المبرمة ومنها التعاون مع دولة نيجيريا وعدة شركات نقل سعودية لتدريب السائقين، وقد أوصت اللجنة بضرورة التوسع في تعاقدات التدريب الخارجية والداخلية على حد سواء.


كما أكد اللواء أمجد الجندي ضرورة تدريب سائقي القطاع السياحي على القيادة الصحراوية بسيارات الدفع الرباعي والتي يستمتع السائحون بركوبها، وعمل رحلات سفاري صحراوية، كما استعرض العديد من الأفكار الممكن تحقيقها. 

وقد أشاد الجندي بدور المركز في تدريب سائقي السياحة والدور الذي يقدمه للجهات المختلفة.
وقد أجرى الجندي اختبارا بسيارته الخاصة على الطرق الوعرة والممهدة بالمركز، كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة نتائج الزيارة وسبل تعظيم الاستفادة من إمكانيات المركز، واشادوا بالإمكانيات المتميزة والتي تجعل المركز متفردا على مستوى الشرق الأوسط.

الاتحاد المصري للغرف السياحية المصري للغرف السياحية مؤكز القيادة الآمنة بمدينة مايو السياحة سائقي السياحة تدريب سائقي السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

اليانسون

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

زيت شجرة الشاي

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد