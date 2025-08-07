اتحاد الغرف السياحية يبحث تطوير مركز تدريب السائقين بمدينة ١٥ مايو

قام أعضاء لجنة النقل بالاتحاد المصري للغرف السياحية بزيارة ميدانية للمركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة ١٥ مايو والتابع للاتحاد وذلك للتعرف على كافة إمكانيات المركز وبحث سبل التطوير والاستثمار بالمركز.

مركز القيادة الآمنة



وقام وفد لجنة النقل برئاسة اللواء أمجد الجندي عضو مجلس إدارة الاتحاد بتفقد كافة امكانيات المركز واماكن تدريب السائقين النظرية والعملية، كما شاهدوا جانب من التدريبات الحالية للسائقين داخل مسارات واماكن التدريب المختلفة بالمركز.

شارك في الزيارة كل من هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ومن أعضاء لجنة النقل كل من محمد عزت وأسامة السيسي ومهند فليفل وريم فوزي.



كان في استقبال أعضاء لجنة النقل اللواء وليد فودة مدير المركز حيث اصطحبهم في جولة داخل المركز لمشاهدة الطرق الوعرة التي تجري بها الاختبارات وكذلك قاعات المحاضرات التي يتم بها تدريب السائقين نظريا.



واستعرض اللواء وليد فودة مراحل التدريب النظري والعملي وكذلك إحصائيات عدد المتدربين منذ عام 2012 وحتى 2025، وعرض كافة بروتوكولات التعاون بين المركز والجهات المختلفة.



وقد ناقش أعضاء اللجنة ورئيسها العديد من النقاط لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المركز وكذلك سبل تطويره وأوجه الاستثمارات الملائمة التي تتماشى قانونا مع الهدف من ترخيص المركز.

وفي إطار خدمات التدريب الخارجية التي يقوم بها المركز فقد استعرض مدير المركز العديد من التعاقدات المبرمة ومنها التعاون مع دولة نيجيريا وعدة شركات نقل سعودية لتدريب السائقين، وقد أوصت اللجنة بضرورة التوسع في تعاقدات التدريب الخارجية والداخلية على حد سواء.



كما أكد اللواء أمجد الجندي ضرورة تدريب سائقي القطاع السياحي على القيادة الصحراوية بسيارات الدفع الرباعي والتي يستمتع السائحون بركوبها، وعمل رحلات سفاري صحراوية، كما استعرض العديد من الأفكار الممكن تحقيقها.

وقد أشاد الجندي بدور المركز في تدريب سائقي السياحة والدور الذي يقدمه للجهات المختلفة.

وقد أجرى الجندي اختبارا بسيارته الخاصة على الطرق الوعرة والممهدة بالمركز، كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة نتائج الزيارة وسبل تعظيم الاستفادة من إمكانيات المركز، واشادوا بالإمكانيات المتميزة والتي تجعل المركز متفردا على مستوى الشرق الأوسط.