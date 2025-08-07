الزراعة: تعاون مصري ألماني في مجال صادرات المنتجات العضوية

التقى الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية الدكتور برنارد اتشولز، المدير التنفيذي للهيئة الألمانية للتفتيش والمطابقة CERES، بحضور المهندس محمد محسن، الرئيس التنفيذي لهيئة CERES بجمهورية مصر العربية وذلك في إطار زيارته إلى مصر لبحث سبل التعاون في مجال الزراعة العضوية.

وقال جعفر إن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تؤكد على أهمية دعم وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات الزراعية العضوية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية موضحا أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة العضوية.



وأضاف مدير معمل الزراعة العضوية، أن الجانبين ناقشا إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن برامج لتدريب وتأهيل المزارعين، وتقديم خدمات التغذية الحيوية والمكافحة البيولوجية.



وأوضح جعفر أن الزيارة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمزارع والمنتجات العضوية المعدة للتصدير. كما سيشمل البروتوكول آليات للتفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية للزراعة العضوية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وخلال الزيارة، أعرب الدكتور برنارد اتشولز عن إعجابه بالمستوى الفني والخدمات المقدمة من قبل المعمل المركزي للزراعة العضوية، مشيداً بسرعة الإنجاز وجهود الإدارة العامة للزراعة العضوية في دعم المصدرين وتيسير الإجراءات اللازمة لتصدير المنتجات العضوية.

كما تناول اللقاء إمكانية التعاون في تحديث التشريعات المنظمة للزراعة العضوية في مصر، لا سيما القانون رقم 834، والعمل على تطويره ليصبح متوافقاً مع التشريعات الأوروبية الحديثة، وذلك في إطار تعزيز جودة المنتجات الزراعية المعدة للتصدير ورفع كفاءة المنظومة التشريعية.