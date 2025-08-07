قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الزراعة: تعاون مصري ألماني في مجال صادرات المنتجات العضوية

شيماء مجدي

التقى الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية الدكتور برنارد اتشولز، المدير التنفيذي للهيئة الألمانية للتفتيش والمطابقة CERES، بحضور المهندس محمد محسن، الرئيس التنفيذي لهيئة CERES بجمهورية مصر العربية وذلك في إطار زيارته إلى مصر لبحث سبل التعاون في مجال الزراعة العضوية.

وقال جعفر إن هذه الزيارة تأتي  تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تؤكد على أهمية دعم وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات الزراعية العضوية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية موضحا أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة العضوية. 
 

وأضاف مدير معمل الزراعة العضوية، أن الجانبين ناقشا إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن برامج لتدريب وتأهيل المزارعين، وتقديم خدمات التغذية الحيوية والمكافحة البيولوجية. 
 

وأوضح جعفر أن الزيارة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمزارع والمنتجات العضوية المعدة للتصدير. كما سيشمل البروتوكول آليات للتفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية للزراعة العضوية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وخلال الزيارة، أعرب الدكتور برنارد اتشولز عن إعجابه بالمستوى الفني والخدمات المقدمة من قبل المعمل المركزي للزراعة العضوية، مشيداً بسرعة الإنجاز وجهود الإدارة العامة للزراعة العضوية في دعم المصدرين وتيسير الإجراءات اللازمة لتصدير المنتجات العضوية.

كما تناول اللقاء إمكانية التعاون في تحديث التشريعات المنظمة للزراعة العضوية في مصر، لا سيما القانون رقم 834، والعمل على تطويره ليصبح متوافقاً مع التشريعات الأوروبية الحديثة، وذلك في إطار تعزيز جودة المنتجات الزراعية المعدة للتصدير ورفع كفاءة المنظومة التشريعية.

