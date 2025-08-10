قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

احذر.. 3 أطعمة شائعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

نهى هجرس

سرطان القولون، المعروف أيضًا بسرطان القولون والمستقيم، هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء حول العالم، ويزداد انتشاره، خاصةً بين الشباب، في السنوات الأخيرة، لاحظ الأطباء اتجاهًا مقلقًا مرتبطًا بسرطان القولون، الذي يُنظر إليه عادةً على أنه مرض يصيب كبار السن، ولكنه يصيب بشكل متزايد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

سرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضًا بسرطان القولون، هو نوع من السرطان يتطور في أنسجة القولون أو المستقيم، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

يبدأ سرطان القولون في الأمعاء الغليظة (القولون)، ويتطور غالبًا من كتل صغيرة غير سرطانية من الخلايا تُسمى السلائل، وبينما يلعب التاريخ العائلي والعمر دورًا في ذلك، فإن نظامك الغذائي يُحدث فرقًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة أو خفضه.

لكن الخبر السار هو أنه من الممكن الوقاية منه، تؤثر عوامل عديدة على خطر إصابتك بسرطان القولون، والنظام الغذائي من أهمها، ما تتناوله يوميًا يلعب دورًا رئيسيًا في صحة قولونك، بعض الأطعمة قد تزيد من خطر إصابتك دون علمك.

أكلات تزيد من خطر إصابتك بسرطان القولون

- اللحوم الحمراء والمصنعة

أحد أكثر الروابط الراسخة في أبحاث سرطان القولون هو الرابط بين استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة وسرطان القولون والمستقيم.

ما يجب تجنبه: لحم البقر، ولحم الخنزير، ولحم الضأن (خاصة بكميات كبيرة)، واللحوم المصنعة مثل لحم ، والنقانق، والهوت دوغ.

- الأطعمة المقلية والسريعة

إنها لذيذة جدًا، لكنها تحمل في طياتها العديد من التحذيرات، قد تكون الأطعمة المقلية لذيذة، لكنها مليئة بالدهون المشبعة والدهون المتحولة ومنتجات التحلل السكري المتقدم (AGEs)، وهي مركبات تتشكل عند طهي الطعام على درجات حرارة عالية.

ما يجب تجنبه: البطاطس المقلية، والدجاج المقلي، والوجبات الخفيفة المقلية، وبرجر الوجبات السريعة، والسندويشات.

- الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة

قد تبدو الحلويات والكربوهيدرات المُكررة غير ضارة، لكنها قد تؤدي إلى السمنة وداء السكري والالتهاب المزمن، وجميعها عوامل خطر للإصابة بسرطان القولون، أشارت مراجعة منهجية إلى أن استهلاك المشروبات المُحلاة بالسكر ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 10%.

ما يجب تجنبه: المشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة، والحلوى، والمعجنات، والكعك، والخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز بكميات كبيرة.

المصدر times of india

