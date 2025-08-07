كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن رغبة الزمالك في التعاقد مع صفقات أجنبية تحت السن في الأيام المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “مصدر بالزمالك: من حقنا قيد صفقات أجنبية تحت السن في الأيام المقبلة والاتجاه لتدعيم مركز الظهير الأيمن”.

على الجانب الآخر، أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك، خصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب خوان ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها، ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة.