وفد تجاري روسي يناقش مع رجال أعمال إسكندرية تعزيز التبادُل التجاري

استقبل محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، وفدًا تجاريًا روسيًا من مقاطعة ليبيتسك، ضمَّ أناتولي غولتسوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في ليبيتسك، وفاسيلي أ. غولتسوف، نائب رئيس الغرفة، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا.

ورحَّب هنو، بالوفد الروسي مؤكدًا انفتاح مجتمع الأعمال المصري على التصدير في عِدة قطاعات، منها الحبوب، الأغذية، المنسوجات، البلاستيك، والكيماويات، كما أشار إلى حاجة السوق المصري لاستيراد خامات ومُنتجات وسيطة وأخشاب من روسيا.

ناقش رئيس الجمعية آليتين رئيسيتين لسُبل التعاون، تتمثّل في تسهيل تصدير منتجات الأعضاء المصريين إلى السوق الروسية، والثانية في تحديد المنتجات الروسية الأكثر طلبًا في مصر، خاصًة في قِطاع الصناعات الغذائية، بما يتوافق مع احتياجات المصنّعين المحليين.

من جانبه، استعرض أناتولي غولتسوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مُقاطعة ليبيتسك الروسية، أبرز المنتجات التي تتميز بها المقاطعة، مشيرًا إلى أنها تُعد أهم منطقة مُنتجة للتفاح في روسيا، كما تُسهم بنحو 21% من إنتاج الحديد على المستوى الوطني.

وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في مقاطعة ليبيتسك الروسية، تميُز الإقليم بقِطاع صناعي قوي، حيث يضُمَّ مصانع متخصصة في إنتاج أغذية الأطفال، بالإضافة إلى وجود استثمارات تركية في صناعة الثلاجات، كما يبرِز فيها تصنيع أجزاء السيارات، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية فيها. كما أكد غولتسوف على أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وروسيا، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.

شهد اللقاء حضور كل من، المهندس أحمد خالد مرسي، عضو مجلس إدارة الجمعية، عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك بالجمعية، و محمد حسن عبد القادر، رئيس لجنة النقل واللوجستيات، و إبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير.

كما حضر جورجي كفارتس، مدير شركة EXPO الروسية، و محمد عيسى، المدير التنفيذي للجمعية، و مروة أبو هيف مدير إدارة العلاقات الخارجية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المُشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.