توك شو

شعبة المستوردين: انخفاضات في أسعار بعض السلع بنسب 30%

محمد البدوي

أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن الأسعار في السوق المصرية بدأت بالفعل في الانخفاض بشكل ملحوظ، نافيًا أن يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بشكل حصري بالتدخلات الحكومية.

 مؤشرات إيجابية ملموسة

وقال خلال تصريحات تليفزيونية أن السوق المصرية شهدت مؤشرات إيجابية ملموسة، وأن انخفاض سعر الدولار مؤخرًا قد ساهم في توفير السلع وتخفيض أسعارها، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يحتاج إلى وقت حتى يشعر به المواطن بشكل كامل.
 

وأشار عتيبي إلى أن توافر السلع بكثرة في السوق أدى إلى زيادة المنافسة بين التجار، وهو ما دفع الأسعار للانخفاض بشكل طبيعي، ضاربًا المثل بسعر طبق البيض الذي انخفض من 180 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تتجاوز 30%.

 المبادرات الحكومية 

وأوضح أن المبادرات الحكومية تأتي لتعزيز هذا التوجه وتسريع وتيرته، وهو ما يصب في مصلحة المواطن. وأضاف أن الهدف من هذه المبادرات هو ضمان رضا المواطن عن الأسعار والمعيشة.
 

وأضاف عتيبي أن الحكومة المصرية تستحق الثناء على جهودها في تنظيم السوق، من خلال اجتماعاتها المستمرة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتشجيع المصنعين والتجار على تخفيض الأسعار.

 أهمية دعم المنتج المحلي

كما أكد على أهمية دعم المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الصناعات المصرية أصبحت تنافسية على المستوى العالمي، سواء من حيث الجودة أو السعر، وهو ما يظهر في زيادة معدلات التصدير بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% سنويًا.

وشدد عتيبي على أن المنتجات المصرية أصبحت مطلوبة بشكل كبير في الأسواق الإفريقية والأوروبية وحتى الأمريكية، ما يؤكد على جودتها وتنافسيتها.

المستوردين شعبة المستوردين السوق المصرية سعر طبق البيض المبادرات الحكومية المنتج المحلي

