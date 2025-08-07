عندما تلتقي كرة القدم بعلم النفس..أحدث ظهور لـ أحمد حسام ميدو وزوجته

نشرت يسرا الليثي صور جديدة تجمعها بزوجها أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام من داخل الملعب، وعلقت قائلة: “لعبة واحدة. عقلان. هو يجعل اللعبة حية، أنا أجلب العقلية للارتقاء. عندما تلتقي كرة القدم بعلم النفس، نحن لا نتحرك فقط، نحن نرتقي”.

إحالة ميدو للمحكمة الاقتصادية

ومن ناحية أخرى قررت جهات التحقيق المختصة في مصر الجديدة إحالة قضية التشهير المتهم فيها لاعب الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام "ميدو" إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من الحكم الدولي محمود البنا، والذي حمل رقم 4800 لسنة 2025.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل ميدو في وقت سابق على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بعد اتهامه من قبل البنا بالتشهير والإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتصريحات المحامي أحمد العدوي، لصدى البلد، دفاع الحكم محمود البنا، فإن قرار الإحالة للمحكمة الاقتصادية جاء بعد فحص البلاغ من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات، نظراً لاختصاص المحكمة بالنظر في قضايا النشر الإلكتروني والجرائم المعلوماتية.