نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2025.. رابط مباشر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية رسميًا نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن موقف أطفالهم من القبول في رياض الأطفال بالإسكندرية باستخدام الرقم القومي للطفل ورقم الملف.

ووفقًا للبيان الصادر عن المديرية، فإن نتيجة القبول تعُد بمثابة إخطار رسمي بترشيح الطفل للمدرسة المحددة، ويُشترط أن يتوجه ولي الأمر فورًا إلى الروضة التي تم ترشيح الطفل لها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام تبدأ من الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، وفي حال عدم الالتزام بالمواعيد، يُعتبر الطلب لاغيًا.

تنسيق رياض الأطفال 2025

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن نتيجة القبول قد تم إعلانها رسميًا اليوم الخميس، تطبيقًا للمادة (7) بند (9) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأضاف أن النتيجة المتاحة على الموقع الإلكتروني تمثل إخطارًا بالترشيح فقط، وعلى أولياء الأمور ضرورة التوجه سريعًا إلى الروضة المعنية.

وأشار أبو زيد إلى أن المديرية لن تقبل أي أعذار في حال التأخر عن تسليم ملفات الأطفال أو سداد المصروفات، وأن أي تأخير سيُعد تنازلًا ضمنيًا عن حق الطفل في القبول بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة الإسكندرية لهذا العام.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال.. تعليمات مهمة

بحسب التعليمات الواردة من تعليم الإسكندرية، يجب على أولياء الأمور تقديم الملفات وسداد المصروفات في نفس الروضة التي تم قبول الطفل بها خلال المهلة المحددة.

وفي حالة عدم دفع المصروفات خلال هذه الفترة، يُعد ذلك بمثابة تنازل رسمي من ولي الأمر عن حق طفله في التنسيق لهذا العام.

وفي حال اكتشاف أي خطأ في البيانات الخاصة بالطفل، لن يُعتد بنتيجة الترشيح، ويتوجب على ولي الأمر التوجه مباشرة إلى مكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة التعليمية التابع لها لمراجعة البيانات وتقديم التظلم إن لزم الأمر.

رياض الأطفال بالإسكندرية.. رابط مباشر للاستعلام

وللتيسير على أولياء الأمور، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات متاح عبر الرابط التالي:

https://kg-alex.com/nateg2025/rasme.php

ويجب على ولي الأمر إدخال الرقم القومي للطفل ورقم الملف للاستعلام عن نتيجة القبول والروضة المرشح لها الطفل.

تعليم الإسكندرية يحذر من تجاهل التعليمات

وشددت المديرية على أن التزام أولياء الأمور بالإجراءات هو السبيل الوحيد للحفاظ على حق الطفل في القبول، محذرة من تجاهل المواعيد المعلنة أو التأخر في دفع المصروفات.

كما نوهت إلى أن هذه النتيجة تخص المدارس الرسمية لغات فقط، وفي حال وجود أي استفسار يجب الرجوع إلى إدارة رياض الأطفال بالإدارة التعليمية أو التواصل مع مكتب التنسيق الرئيسي.