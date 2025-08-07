فتح تحقيق عاجل في طعن فتاة على يد زوجها بـ زفتى

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إصابة فتاة بطعنات علي يد زوجها قبيل التخلص من حياته بالقفز من بلكونة منزل عش الزوجية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة بسرعة سماع أقوال الزوجة الناجية فضلا عن سماع أقوال شهود العيان من الجيران وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية شهد مساء أمس جريمة إنسانية حينما شرع زوج ثلاثيني في طعن زوجته بسلاح أبيض إثر مشادة بينهما داخل منزلهما، فضلا عن القاؤه بنفسه وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز 8 أشهر من الطابق الخامس، ما أسفر عن مصرعهما في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد مصرع شاب وابنته الرضيعة إثر سقوطهما من الطابق الخامس بمدينة زفتى بمحافظة الغربية

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة زفتى إلى محل البلاغ وتبين قيام الزوج بطعن زوجته وقيام بالقفز من شرفة منزله ومعه ابنته الرضيعة.

جهود أمنية

وافادت التحريات الأمنية التي أجراها رجال البحث الجنائي بدائرة مركز زفتى تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس البحث الجنائي بدائرة مركز زفتى والسنطة ، أن الزوج كان يعاني من أزمة نفسية حادة عقب اكتشاف إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، ونقل العدوى إلى زوجته، مما تسبب في تدهور حالته النفسية ودخوله في نوبة عنف انتهت بجريمة أثمة.

نقل الزوجة الناجية

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الزوجة المصابة إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج وهي تحت الملاحظة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .