خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
حوادث

فتح تحقيق عاجل في طعن فتاة على يد زوجها بـ زفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إصابة فتاة بطعنات علي يد زوجها قبيل التخلص من حياته بالقفز من بلكونة منزل عش الزوجية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك جهات التحقيق 


كما وجهت النيابة العامة بسرعة سماع أقوال الزوجة الناجية فضلا عن سماع أقوال شهود العيان من الجيران وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان  مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية شهد مساء أمس  جريمة إنسانية حينما شرع زوج ثلاثيني في طعن زوجته بسلاح أبيض إثر  مشادة بينهما داخل منزلهما، فضلا عن  القاؤه بنفسه وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز 8 أشهر من الطابق الخامس، ما أسفر عن مصرعهما في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد مصرع شاب وابنته الرضيعة إثر سقوطهما من الطابق الخامس بمدينة زفتى بمحافظة الغربية

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة زفتى إلى محل البلاغ وتبين قيام الزوج بطعن زوجته وقيام بالقفز من شرفة منزله ومعه ابنته الرضيعة.

جهود أمنية 

وافادت  التحريات الأمنية التي أجراها رجال البحث الجنائي بدائرة مركز زفتى تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس البحث الجنائي بدائرة مركز زفتى والسنطة ، أن الزوج كان يعاني من أزمة نفسية حادة عقب اكتشاف إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، ونقل العدوى إلى زوجته، مما تسبب في تدهور حالته النفسية ودخوله في نوبة عنف انتهت بجريمة أثمة.

نقل الزوجة الناجية 

كما خصصت سيارة إسعاف  لنقل الزوجة المصابة إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج وهي تحت الملاحظة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

