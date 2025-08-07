الجولة الثانية.. فوز آيسلندا والبرازيل بالمجموعة الرابعة في مونديال اليد

أسفرت نتائج الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، عن فوز منتخب آيسلندا على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 27/43.



وحصل لاعب منتخب أيسلندا ستيفان هجارتارسون على جائزة رجل المباراة.



وفي المباراة الثانية فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الغيني بنتيجة 28/35 .



وحصل لاعب المنتخب البرازيلي ماركوس أوليفيرا على جائزة رجل المباراة.



وبهذه النتائج يتصدر المنتخب الايسلندي المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط ، يليه المنتخب البرازيلي برصيد ثلاث نقاط ، ثم المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ، وأخيرا المنتخب الغيني بدون نقاط.



وتقام مباريات المجموعة الرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.



ومن المقرر أن تقام مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بعد غدا السبت ، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الغيني في تمام الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا، ويلعب المنتخب الايسلندي مع نظيره البرازيلي في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.