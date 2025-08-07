فاروق: البحث العلمي قاطرة التنمية.. وتكريم العلماء المتميزين استثمار بمستقبل مصر الزراعي

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة عليا لاختيار الفائزين بجوائز مركز البحوث الزراعية، من فئات ثلاث: الجائزة التشجيعية والجائزة التقديرية وجائزة الرواد، وذلك بهدف تكريم المتميزين من الباحثين والعلماء في مجالات البحوث الزراعية التطبيقية.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي، وستكون مهمتها الأساسية فحص وتقييم الترشيحات المقدمة لاختيار الفائزين بالجوائز في فئاتها الثلاث، حيث تبلغ عدد جوائز مركز البحوث الزراعية 10 جوائز ، مقسمة كالتالي: 4 جوائز تقديرية و 4 جوائز تشجيعية وجائزتين من فئة الرواد.

ووفقا لقرار وزير الزراعة يكون الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ورئيس المركز ومحافظ الفيوم الأسبق، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية وجائزة النيل في العلوم، مقرراً للجنة، والتي تضم في عضويتها كل من: عبد العظيم الطنطاوي بدوى رئيس المركز الأسبق، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والدكتور أحمد خورشيد مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الأسبق والحاصل أيضا على جائزة الدولة التقديرية، فضلا عن الدكتور حسن معوض عبد العال الرئيس الأسبق لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والحاصل على جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل، إضافة إلى الدكتور عبد ربه أسماعيل الاستاذ المتفرغ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية والحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والدكتور اسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والدكتور رياض نوفل مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة كفر الشيخ.

ووفقا للقرار تُشكل أمانة فنية للجنة الجوائز يكون مقررها الدكتور علي إسماعيل نجيب - رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياة والبيئة بالمركز.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأسبوع المقبل، حيث أعلن بعده ضوابط ومعايير منح الجوائز وفقاً لأنشطة وإنجازات المرشحين في المجالات البحثية التطبيقية والإرشادية والتدريبية والإنتاجية وخدمة المجتمع.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي، وتقديرًا للجهود المبذولة من قِبل العلماء والباحثين للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في مصر، للمساهمة في تحقيق نهضة زراعية شاملة.

وأضاف وزير الزراعة أن هذه اللجنة تمثل خطوة مهمة لضمان الشفافية والموضوعية في عملية اختيار الفائزين، مؤكدا إيمانه بأن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، وان تكريم العلماء المتميزين ليس مجرد واجب، بل هو استثمار في مستقبل مصر الزراعي، وقال إن هذه الجوائز ستكون حافزًا قويًا للباحثين لتقديم المزيد من الأفكار والحلول المبتكرة التي تخدم القطاع الزراعي وتساهم في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي.

عملية التقييم ستكون على أعلى مستوى من المهنية



ومن جهته، أعرب الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن بالغ شكره وتقديره لقرار وزير الزراعة، لافتا إلى أن هذه المبادرة التي تعكس تقدير الدولة للعلماء والباحثين، وتشكيل هذه اللجنة العليا المرموقة يضمن أن عملية التقييم ستكون على أعلى مستوى من المهنية والخبرة، مما يمنح الجوائز قيمتها الحقيقية.