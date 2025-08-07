ربنا يطمنا عليكي يا حبيبتي.. مي فاروق تدعم أنغام بهذه الطريقة

حرصت المطربة مي فاروق على تقديم الدعم وتمنيات الشفاء للفنانة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية في البنكرياس.

وكتبت مي فاروق عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الله يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامه يا غاليه لأولادك وحبايبك وجمهورك وكل اللي بيحبوكي ويردلك عافيتك ويتم شفاكي علي خير يارب اللهم امين أزمه وتعدي وما تشوفيش اي سوء يارب ، ربنا يطمنا عليكي يا حبيبتي وتقومي منها اقوي زي عادتك".⁦‪

وقد عانت الفنانة أنغام من من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة بورم في البنكرياس وقامت بإجراء عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة للتخلص منه.

وتسبب ورم البنكرياس في معاناة أنغام من مضاعفات صحية عديدة استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.