قلوبنا معاكي وبندعيلك.. تامر حبيب يدعم أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية

وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة دعم إلى الفنانة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية في البنكرياس، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وكتب تامر حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “ان شاءالله تقومي من الوعكة الثقيلة دي احلي و اقوي واصح، احنا كتير قوي قوي قوي اللي بنحبك و انتي عارفة انتي بالنسبة لي أنا بالذات ايه يا حبيبتي يا غالية انتي، إن شاءالله بعد العملية الدقيقة اللي اتعملت النهاردة يتم لك الشفاء وترجعي تلعلعي و تفرحينا، قلوبنا معاكي و بندعيلك كلنا يا احلي انغام الحياة”.

وكانت قد تصدرت الفنانة أنغام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول البعض خضوعها لعملية جراحية صباح اليوم.

وكتب الإعلامي محمود سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة فى البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير، فأرجو إن انتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".