طريقة عمل السمك المقلي بطعم شهي

يعد السمك المقلي من الأكلات الشهية التي يحبها جميع الأفراد كما أنه غني بالفسفور والبروتين وأميجا 3 وعدد كبير من العناصر المفيدة.

نعرض لكم طريقة عمل السمك المقلي من خلال وصفة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج على أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي.

مقادير السمك المقلي

4 حبة سمك بلطى

دقيق

نشا

للتتبيلة

ثوم

كمون

ليمون

ملح

فلفل

زيت للقلى

للتقديم

سلطة طحينة

شرائح ليمون

بقدونس مفروم

سلطة خضراء

طريقة عمل السمك المقلي

ضعي ثوم مفروم والليمون والكمون في الكبة مع الملح والفلفل الأسود.

تبلي السمك بالخلطة السابقة

وضعيه على في خليط من الدقيق مع نشا، ملح، فلفل اسود.

اقلي السمك فى طاسة على النار بها زيت غزير للقلي ثم اقلبيه على وجه أخر وضعيه في طبق التقديم مع القليل من البقدونس وشرائح ليمون والفلفل الاخضر وبالهنا والشفا.