ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
مرأة ومنوعات

طريقة عمل السمك المقلي بطعم شهي

السمك المقلي
السمك المقلي

 يعد السمك المقلي من الأكلات الشهية التي يحبها جميع الأفراد كما أنه غني بالفسفور والبروتين وأميجا 3 وعدد كبير من العناصر المفيدة.

نعرض لكم طريقة عمل السمك المقلي من خلال وصفة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج على أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي.

طريقة عمل السمك المشوي المقرمش

مقادير السمك المقلي

4 حبة سمك بلطى

دقيق

نشا

للتتبيلة
ثوم
كمون
ليمون
ملح
فلفل
زيت للقلى
للتقديم
سلطة طحينة
شرائح ليمون
بقدونس مفروم
سلطة خضراء

طريقة عمل السمك المقلي

ضعي ثوم مفروم والليمون والكمون في الكبة مع  الملح والفلفل الأسود.

تبلي السمك بالخلطة السابقة
وضعيه على في خليط من الدقيق مع  نشا، ملح، فلفل اسود.

اقلي السمك فى طاسة على النار بها زيت غزير للقلي ثم اقلبيه على وجه أخر وضعيه في طبق التقديم مع القليل من البقدونس وشرائح ليمون والفلفل الاخضر وبالهنا والشفا.

