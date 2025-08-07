مصطفى بكري: الشعب المصري لن يقبل المساس بالأمن القومي تحت أي ظرف من الظروف

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري لن يقبل المساس بالأمن القومي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تريد حدوث مخطط التهجير، حتى أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن أمريكا لا ترفض مخطط التهجير.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا أحد يقدر على الشعب المصري، مؤكدا أن المصريين من الإسكندرية لأسوان خلف القيادة السياسية، وفي مواقفها في رفض مخطط التهجير.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار"، أن الإخوان استغلوا طوفان الأقصى لاستقطاب مؤيدين جدد، مؤكدا أنه منذ 7 أكتوبر 2023، بدأت التنظيمات الإرهابية التحريض ضد مصر والأردن، واتهمتهما بالتقاعس عن دعم غزة، رغم الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإدخال المساعدات.

وأشار إلى أن الإخوان وضعوا سيناء هدفًا مباشرًا في مخططهم منذ البداية، ولم يرفضوا سيناريو التهجير، بل شاركوا في لقاءات مع الموساد في لندن خلال يونيو 2024، بحضور ثلاثة من ممثلي الجماعة، حيث تم الاتفاق على تصعيد الحملة ضد مصر والأردن، والتحضير لسيناريو التهجير إلى سيناء والأردن.