نفين فاروق وكيلا للفنون التطبيقية بجامعة بنها لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتورة نيفين فاروق حسين الأستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية قائما بعمل وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وكان رئيس جامعة بنها قد أصدر عددا من القرارات شملت تعيين الدكتور مختار إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية علوم الرياضة رئيساً لمجلس قسم نظريات وتطبيقيات الرياضات المائية بالكلية ، وتكليف المهندس أحمد أبو الفتوح للعمل نائبا لمدير وحدة التعلم الإلكتروني بالجامعة.