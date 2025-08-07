سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر

أكد السفير عماد عدوي سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان كامل إدريس الطيب إلى مصر تعد فرصة سانحة للتأكيد على التوجهات الثابتة لدى حكومة السودان بأن مصر شريك استراتيجي موثوق في كافة المجالات، بما في ذلك إعادة الإعمار في ضوء التجربة المصرية المتميزة في البناء والتعمير.

وقال عدوي- في تصريح، اليوم الخميس- إن الزيارة تعكس التقدير الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان إلى الشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة، وتأكيد استمرارية تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وضرورة التشاور المستمر بين حكومتي البلدين.

آفاق جديدة تلبي تطلعات شعبي وادي النيل

وأوضح أن الزيارة تشهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومناقشة لكافة أوجه الفرص والممكنات بما يؤمن الانتقال بتلك العلاقة إلى آفاق جديدة تلبي تطلعات شعبي وادي النيل، بجانب موضوعات أخرى في مقدمتها استمرار الرعاية المصرية للمواطنين السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية ومواصلة تقديم التسهيلات اللازمة.