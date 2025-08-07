قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

يحل الصيف وتحل وتحلو معه الموضة على طريقة واستايل وأسلوب الفنانات في اختيار الملابس والازياء التي يظهرن بها معبرين بها عن ابتهاجهم بالصيف والتعبير عن الحرية في لمسات ساحرة ومبهرة من الالوان على مختلف درجاتها وسماتها واوصافها وما يتناسب منها مع كل مكان ولقطة وإطلالة تتحلى بها كل فنانة في ظهور لافت وساحر يأسر ويخطف قلوب وانظار محبيها.

ومن أبرز النجمات التى تألقوا فى موسم الصيف لعام 2025 هى الفنانة ليلى علوي، والتى اختارت أن تقضي صيف 2025 فى اليونان .وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ،وظهرت من خلالها وهى ترتدي فستان أنيق يتناسب مع الأجواء حولها، ونظارة شمسية.

ومن الناحية الجمالية تركت ليلى علوي خصلات شعرها الشقراء منسدلة على وجهها.

إطلالة مي عمر فى صيف 2025

ومن النجمات التى ظهرن بإطلالة مميزة فى صيف 2025، هى الفنانة مى عمر، والتى  شاركت جمهورها صور جديدة باطلالة ملفتة مرتدية فستانا صيفى بالوان صيفية قصير فوق الركبة.

وتتميز مى عمر دائمًا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إطلالة درة فى صيف 2025

وحرصت أيضًا الفنانة درة على مشاركة متابعيها صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية.

وخطفت درة أنظار جمهورها بإطلالة جذابة على الشاطئ مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد درة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.


 

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية

أحمد زايد يكشف تفاصيل جائزة جديدة تمنحها مكتبة الإسكندرية للشباب

الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عبد الغني هندي: مناهج الأزهر تُعد بيئة مقاومة لفكر الجماعات المتشددة

الفنان رشوان توفيق

رشوان توفيق: محظوظ بنشأتي في زمن لم تكن فيه التأثيرات السلبية الحالية

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

