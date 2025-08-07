صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

يحل الصيف وتحل وتحلو معه الموضة على طريقة واستايل وأسلوب الفنانات في اختيار الملابس والازياء التي يظهرن بها معبرين بها عن ابتهاجهم بالصيف والتعبير عن الحرية في لمسات ساحرة ومبهرة من الالوان على مختلف درجاتها وسماتها واوصافها وما يتناسب منها مع كل مكان ولقطة وإطلالة تتحلى بها كل فنانة في ظهور لافت وساحر يأسر ويخطف قلوب وانظار محبيها.

ومن أبرز النجمات التى تألقوا فى موسم الصيف لعام 2025 هى الفنانة ليلى علوي، والتى اختارت أن تقضي صيف 2025 فى اليونان .وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ،وظهرت من خلالها وهى ترتدي فستان أنيق يتناسب مع الأجواء حولها، ونظارة شمسية.

ومن الناحية الجمالية تركت ليلى علوي خصلات شعرها الشقراء منسدلة على وجهها.

إطلالة مي عمر فى صيف 2025

ومن النجمات التى ظهرن بإطلالة مميزة فى صيف 2025، هى الفنانة مى عمر، والتى شاركت جمهورها صور جديدة باطلالة ملفتة مرتدية فستانا صيفى بالوان صيفية قصير فوق الركبة.

وتتميز مى عمر دائمًا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إطلالة درة فى صيف 2025

وحرصت أيضًا الفنانة درة على مشاركة متابعيها صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية.

وخطفت درة أنظار جمهورها بإطلالة جذابة على الشاطئ مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد درة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.



