ثقة وتركيز.. جلسة تحفيزية في المقاولون العرب قبل ضربة البداية بالدوري

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، على حضور مران الفريق الرئيسي استعدادا لمباراة زد المقرر لها بعد غد السبت في الجولة الأولى للدوري حيث أشاد الثنائي بالروح العالية والتركيز وحرصا على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بعد انتهاء المران وقراءة الفاتحة مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد المقاولون لمواجهة زد في افتتاح مشواره في الدوري الممتاز الموسم الحديد يوم السبت 9 أغسطس المقبل بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأكد المهندس محسن صلاح على ثقته ودعم مجلس الإدارة لمسيرة الفريق في الموسم الجديد مشيدا بخطة الجهاز الفني بقيادة محمد مكي وتركيز اللاعبين خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز ، مطالبا اللاعبين بتقديم نفس الروح والأداء كما حدث الموسم الماضي وخوض كل المباريات بهدف تحقيق الفوز.

ووجه رئيس نادي المقاولون العرب التحية لللاعبين والجهاز الفني على ما لمسه من جهد كبير طوال فترة الإعداد مؤكدا أنه ينتظر ترجمته لنتائج جيدة.

وأشاد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، المشرف العام علي الكرة بالنادي، بالروح التي شاهدها في التدريبات وحجم الجهد الذي يبذله الجميع مؤكدا أن النادي يقف على قلب رجل واحد لدعم الفريق وتوفير كل السبل للنجاح.

وأشار المشرف العام علي الكرة بالمقاولون أن الهدف في الموسم الجديد التواجد ضمن السبعة الأوائل في مجموعة المنافسة علي الدوري وعلى اللاعبين بذل أقصى جهد.

ومن جانبه وجه الكابتن محمد مكي المدير الفني الشكر لمجلس الإدارة على الدعم المتواصل وتوفير كافة الاحتياجات للفريق مشيرا إلى أن اسم المقاولون كبير جدا ونحمد الله علي عودة الفريق لمكانته الطبيعية بالتواجد مع الكبار وأن تواجده في دوري المحترفين الـ 8 شهور الموسم الماضي كانت بمثابة استراحة محارب.

ويختتم الفريق تدرياته غدا استعدادا لمواجهة زد وأكد الكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي ، أن المقاولون استعد بشكل جيد وتم دعم الفريق بـ 13 لاعبا وخضنا فترة إعداد مميزة تخللها عدد من المباريات المميزة والقوية.

وتابع محرم: الفريق سينتظم في معسكر مغلق والجميع تعاهد على تحقيق انطلاقة قوية ونتمني الظهور بالشكل الأمثل في الدوري وتحقيق مركز جيد بالبطولة يليق بإسم نادي المقاولون .