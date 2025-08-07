شتوتجارت يشيد بـ بلال عطية.. والصفقة مؤجلة حتى يناير 2026

أبدى نادي شتوتجارت الألماني اهتمامًا كبيرًا بضم الموهبة الصاعدة بلال عطية، بعد أن لفت الأنظار خلال فترة المتابعة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بإعجاب المدير الفني سيباستيان هونيس، إلا أن إتمام التعاقد ما زال مرتبطًا بعامل السن القانونية.

وقال توبياس هيرويرث، المسؤول الإعلامي لنادي شتوتجارت، في تصريحات إعلامية: "المدير الفني سيباستيان هونيس معجب للغاية بإمكانيات بلال عطية، فقد أبهر اللاعب الجهاز الفني ومسؤولي النادي بقدراته، ونرى أنه يمتلك مؤهلات كبيرة تؤهله للتطور المستقبلي بشكل لافت".

وأضاف هيرويرث: "للأسف، لا يمكننا ضم بلال عطية في الوقت الحالي لأنه لم يُكمل بعد عامه الثامن عشر، وهو ما يمنعنا من إبرام الصفقة حاليًا وفقًا للوائح المعمول بها في ألمانيا والاتحاد الدولي".

وأوضح: "نخطط لضم اللاعب فور بلوغه السن القانونية المسموح به، وتحديدًا في يناير من عام 2026، حيث سيكون التوقيع معه ممكنًا بشكل رسمي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "المدير الفني للفريق سيواصل مراقبة تطور أداء بلال عطية خلال المرحلة المقبلة، مع احتمالية الإسراع في توقيع عقد معه بمجرد تجاوزه السن القانونية، إذا استمر في إظهار هذا المستوى المميز".