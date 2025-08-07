قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شتوتجارت يشيد بـ بلال عطية.. والصفقة مؤجلة حتى يناير 2026

بلال عطية
بلال عطية
إسلام مقلد

أبدى نادي شتوتجارت الألماني اهتمامًا كبيرًا بضم الموهبة الصاعدة بلال عطية، بعد أن لفت الأنظار خلال فترة المتابعة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بإعجاب المدير الفني سيباستيان هونيس، إلا أن إتمام التعاقد ما زال مرتبطًا بعامل السن القانونية.

وقال توبياس هيرويرث، المسؤول الإعلامي لنادي شتوتجارت، في تصريحات إعلامية: "المدير الفني سيباستيان هونيس معجب للغاية بإمكانيات بلال عطية، فقد أبهر اللاعب الجهاز الفني ومسؤولي النادي بقدراته، ونرى أنه يمتلك مؤهلات كبيرة تؤهله للتطور المستقبلي بشكل لافت".

وأضاف هيرويرث: "للأسف، لا يمكننا ضم بلال عطية في الوقت الحالي لأنه لم يُكمل بعد عامه الثامن عشر، وهو ما يمنعنا من إبرام الصفقة حاليًا وفقًا للوائح المعمول بها في ألمانيا والاتحاد الدولي".

وأوضح: "نخطط لضم اللاعب فور بلوغه السن القانونية المسموح به، وتحديدًا في يناير من عام 2026، حيث سيكون التوقيع معه ممكنًا بشكل رسمي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "المدير الفني للفريق سيواصل مراقبة تطور أداء بلال عطية خلال المرحلة المقبلة، مع احتمالية الإسراع في توقيع عقد معه بمجرد تجاوزه السن القانونية، إذا استمر في إظهار هذا المستوى المميز".

نادي شتوتجارت الألماني نادي شتوتجارت شتوتجارت الألماني بلال عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

الزمالك

قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا .. ماذا يفعل الزمالك تحت قيادة محمود البنا

فريدة محمد جاد الرب

الزمالك يضم فريدة محمد جاد الرب لتدعيم فريق اليد للسيدات

إينيجو مارتينيز

برشلونة يستغني عن إينيجو مارتينيز ويعيد ترتيب أوراقه الدفاعية بقيادة فليك

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد