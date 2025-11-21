شريف إكرامي يهاجم تصريح نائب رئيس نادي البنك الأهلي: "إهانة تستوجب اعتذارًا واضحًا"

علّق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، على تصريح أثار جدلًا واسعًا لنائب رئيس نادي البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح، اعتبره كثيرون مسيئًا لجماهير النادي الأهلي.

وكتب إكرامي عبر حسابه على منصة "إكس" مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالرياضة أو الانتماءات، بل بتصريح غير مقبول صدر عن شخصية في منصب مسؤول، حيث قال:



"الموضوع مش أهلي وزمالك ولا هزار ولا تعصب رياضي، لما مسؤول في منصب كبير يقول إن التعليم البايظ خرّج أهلاوية كتير ده مش رأي، ده تصنيف وإهانة لشريحة ضخمة من الناس".

وأضاف حارس بيراميدز أن قيمة الأشخاص تُقاس بأخلاقهم وعملهم وليس بميولهم الكروية، مشددًا على أن التصريح "كارثي" ويستوجب اعتذارًا صريحًا لا تبريرًا، قائلًا: "الناس بتتقاس بعقلها وأخلاقها، بقيمها وشغلها مش بألوان تشجيعها.. التصريح ده كارثي ويستوجب اعتذار واضح وصريح مش تبرير.. المناصب الكبيرة محتاجة كلام كبير مش انتماءات صغيرة".