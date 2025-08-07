ظهرت في الصيف .. اعرف تأثير الجوافة على الجسم

عاودت الجوافة الظهور في الأسواق من جديد خلال هذه الأيام فما تأثير هذه الفاكهة على الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم الفوائد الصحية الرئيسية لفاكهة الجوافة.

تحسين الهضم

الجوافة فاكهة غنية بالألياف، تُحفّز حركة الأمعاء وتُحسّن الهضم وعند تناولها مع قشرها، تُساعد على مكافحة حموضة المعدة، مما يجعلها ممتازة لعلاج قرحة المعدة والاثني عشر.

تعزيز المناعة

الجوافة من أغنى الفواكه بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي يُعزز مناعة الجسم الطبيعية كما يُحسّن أداء الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

تحسين الإسهال



تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن مستخلص أوراق الجوافة يتميز بخصائص قابضة ومضادة للتشنجات ومضادة للميكروبات، مما يساعد على تقليل الإسهال (الحاد أو المزمن) وآلام البطن والقضاء على الكائنات الدقيقة المسببة للإسهال ويمكن تناوله كشاي لتحقيق هذه الفائدة.

تعزيز فقدان الوزن

تحتوي ثمرة جوافة واحدة على حوالي 54 سعرة حرارية، ويمكن إضافتها إلى نظام غذائي لإنقاص الوزن كحلوى أو وجبة خفيفة كما أنها غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف يُشعرك بالشبع ويُقلل الجوع بشكل طبيعي.

تعزيز صحة الجلد



تناول الجوافة الوردية أو الحمراء مفيدٌ جدًا للبشرة، لغناها بالليكوبين، وهو مُركّب مضاد للأكسدة يُساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجي كما يُنظّم كمية الجذور الحرة المنتشرة في الجسم.

