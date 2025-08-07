قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
مرأة ومنوعات

ظهرت في الصيف .. اعرف تأثير الجوافة على الجسم

اسماء محمد

 عاودت الجوافة الظهور في الأسواق من جديد خلال هذه الأيام فما تأثير هذه الفاكهة على الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم الفوائد الصحية الرئيسية لفاكهة الجوافة.

تحسين الهضم

الجوافة فاكهة غنية بالألياف، تُحفّز حركة الأمعاء وتُحسّن الهضم وعند تناولها مع قشرها، تُساعد على مكافحة حموضة المعدة، مما يجعلها ممتازة لعلاج قرحة المعدة والاثني عشر.

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

تعزيز المناعة

الجوافة من أغنى الفواكه بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي يُعزز مناعة الجسم الطبيعية كما يُحسّن أداء الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

تحسين الإسهال


تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن مستخلص أوراق الجوافة يتميز بخصائص قابضة ومضادة للتشنجات ومضادة للميكروبات، مما يساعد على تقليل الإسهال (الحاد أو المزمن) وآلام البطن والقضاء على الكائنات الدقيقة المسببة للإسهال ويمكن تناوله كشاي لتحقيق هذه الفائدة.

تعزيز فقدان الوزن
تحتوي ثمرة جوافة واحدة على حوالي 54 سعرة حرارية، ويمكن إضافتها إلى نظام غذائي لإنقاص الوزن كحلوى أو وجبة خفيفة كما أنها غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف يُشعرك بالشبع ويُقلل الجوع بشكل طبيعي.

تعزيز صحة الجلد


تناول الجوافة الوردية أو الحمراء مفيدٌ جدًا للبشرة، لغناها بالليكوبين، وهو مُركّب مضاد للأكسدة يُساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجي كما يُنظّم كمية الجذور الحرة المنتشرة في الجسم.
 

