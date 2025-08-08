قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أطنان حشيش وهيدرو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بربع مليار جنيه| صور
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لمواجهة التغيرات المناخية.. مصر والصين تبحثان إنتاج محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة

تعاون مصري صيني
تعاون مصري صيني
شيماء مجدي

استقبل الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مركز أبحاث الزراعة البيئية والجغرافية بشمال شرق الصين التابع لأكاديمية البحوث العلمية، لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي الزراعي، وذلك في اطار تعزيز علاقات مصر الزراعية بجمهورية الصين الشعبية، وبتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة باستمرار العمل مع مراكز البحوث المتميزة بالصين، وبالنيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان إمكانيات التعاون المشترك في مجال انتاج وزراعة الارز الهجين والأصناف المتحملة للتغيرات المناخية المعاكسة، فضلاً عن أهمية التعاون في مجال بحوث التربة والمياه والاستشعار من بعد، والعمل على انتاج وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة الارز والذرة وفول الصويا عالية الإنتاجية تتحمل الإجهادات البيئية المختلفة، بهدف مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.

وخلال اللقاء، أعرب موسى عن سعادته بزيارة الوفد الصيني، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون المشترك مع الصين في المجالات الداعمة للتنمية المستدامة بقطاع الزراعة، لافتا الى أن هناك رؤية لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية تحاول من خلالها تعزيز الشراكات الدولية في مجال البحث العلمي الزراعي، مع المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الزراعة بهدف تحقيق الامن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية من خلال تطبيق نظم زراعية حديثة ومتكاملة ومبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة في مصر.

وأكد نائب رئيس مركز البحوث الزراعية أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجال الأبحاث الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى ان هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لتبادل المعرفة وتطوير أصناف من المحاصيل الزراعية قادرة على تحمل الظروف المناخية، ما يعزز الأمن الغذائي في مصر.

وأكد على أهمية أن تتضمن مجالات التعاون المقترحة تبادل الباحثين والخبراء، وإطلاق مشاريع بحثية موحدة تركز على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح في ظل ندرة المياه وزيادة ملوحة التربة، مشيرا الى اهمية الاستفادة من نقل النموذج الصيني في عمل المراكز البحثية من اجل تطوير اهداف ومسؤوليات مركز البحوث الزراعية في مصر.

ومن جانبهم استعرض الدكتور مينج جيانج رئيس الوفد الصيني أنشطة مركزهم، والذي يضم أكثر من نحو ٤٠٠ باحث و٤٠٠ من العاملين وطلاب الدراسات العليا، حيث يمنح المركز درجات الماجستير والدكتوراه، ويركز على الأبحاث في مجالات الزراعة الايكولوجية، علوم البيئة، وأبحاث المياه والتربة والتكنولوجيا الحيوية، كما يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في شمال شرق الصين من خلال الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية في هذه المجالات.

وأعرب الجانب الصيني عن سعادته بتواجده في مصر واهتمامه الكبير بتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري، حيث اقترحوا توقيع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب، مع توجيه دعوة رسمية لمسؤولي مركز البحوث الزراعية في مصر لزيارة الصين، وذلك لترسيخ أسس هذا التعاون المثمر.

مصر الصين التغيرات المناخية إنتاج محاصيل الملوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

بلال عطية

لاعب الأهلي يبهر مسؤولي شتوتجارت الألماني

ترشيحاتنا

المستشار محمد فراج

مستشار أممي: قمة ترامب وبوتين المرتقبة نقطة تحول في حرب أوكرانيا

الادوية

برلماني: وصول مصر لـ91% إنتاج دوائي محلي يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية الأمن الصحي

غزة

برلماني يندد بقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

بالصور

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

تسلا
تسلا
تسلا

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد