انطلاق البطولة العربية للأندية للجودو في الإسكندرية بمشاركة 15دولة

عبدالله هشام

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية للجودو والمقامة في صالة استاد برج العرب بالإسكندرية حتى 12 أغسطس الجاري بمشاركة أندية من 15 دولة.

يشارك في البطولة العربية للجودو، أندية من دول السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، قطر، الجزائر، ليبيا، المغرب، العراق، جيبوتي، سوريا، جزر القمر، اليمن ومصر الدولة المستضيفة للحدث.

في البداية رحب محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، نائب رئيس الاتحاد العربي، بضيوف مصر الكرام المشاركين في البطولة العربية للجودو، مؤكدا أن استضافة مصر للبطولة العربية يعد استكمالا للفعاليات والبطولات العربية والقارية والدولية التي تستضيفها الملاعب المصرية في مختلف الألعاب الرياضية نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت رياضية غاية في التطور.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو، نائب رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة العربية تعد فرصة غاية في الأهمية للاعبين المشاركين من أجل الاحتكاك والتعرف على مدارس جديدة في اللعبة مما يزيد من المهارة ويرفع معدلات الجاهزية والخبرة للاعبين واللاعبات الأمر الذي يصب في صالح تطور اللعبة على المستوى العربي.

وأشادت وفود الدول العربية المشاركة في البطولة بكرم الضيافة والتنظيم الجيد الذي قدمه الاتحاد المصري للجودو ومسئوليه معربين عن عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المتميزة المبذولة في التحضير للبطولة مما جعلها تظهر في أفضل صورة.

وسبق انطلاق البطولة العربية للأندية إقامة سيمنارًا تدريبيًا للحكام نظمه لجنة الحكام بالاتحاد العربي وذلك لمراجعة وشرح تعديلات القانون الدولي للجودو، إلى جانب مناقشة شروط التحكيم الخاصة بالبطولة بمراحلها المختلفة.

وافتتح السيمنار نعمان الشاهر، رئيس الاتحاد العربي للجودو، الذي أكد أن الارتقاء بالتحكيم العربي من أبرز أولويات الاتحاد، كما وجّه الشكر إلى محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو ونائب رئيس الاتحاد العربي، على دعمه الكبير في تنظيم هذا الحدث الهام.

وأدار السيمنار رئيس لجنة الحكام العرب وأعضاء اللجنة، بالتعاون مع لجنة الحكام المصرية في الاتحاد المصري للجودو.

