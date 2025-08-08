قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
سياسيون يهاجمون قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة ويحذرون من تداعياته الكارثية
الهلال الأحمر بشمال سيناء: الاحتلال يمنع إدخال ربع المساعدات المصرية لغزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا ممنهجا وتهجيرا قسريا وإبادة جماعية
حاول إنقاذه.. غرق شاب ونجل شقيقته في بحر شبين بالمنوفية
Microsoft تختبر Gaming Copilot مساعد ذكاء اصطناعي للاعبين على Windows 11
عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري
خبير علاقات دولية: قيادات حماس تتاجر بالمساعدات وتضلل الرأي العام
حزب الوعي: الاحتلال الإسرائيلي لغزة تصعيد خطير يواجهه موقف مصري ثابت
الأعلى للشئون الإسلامية يرد على الجدل حول تدريس الجزية بالأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نبيل عمرو: ما جرى في السابع من أكتوبر نقطة تحول كبرى بمسار القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، نبيل عمرو، إن ما جرى في السابع من أكتوبر كان نقطة تحول كبرى في مسار القضية الفلسطينية، محمّلاً الطرف الذي فجّر الحرب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ليس فقط في غزة، بل في مجمل المسار السياسي للقضية. وأضاف عمرو أن "غزة تشهد حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، لكن الأخطر، برأيه، هو أن تداعيات المعركة بدأت تنتقل بقوة نحو الضفة الغربية، حيث تسعى إسرائيل إلى "ترويضها" ووضعها تحت سيطرة دائمة، في محاولة لإجهاض أي تحرك دولي جاد نحو إقامة دولة فلسطينية.

وأكد عمرو، خلال لقائه مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "ثم ماذا حدث"،  أن إسرائيل لم تعد تخوض معاركها من باب الانتقام أو الأمن فقط، بل باتت تسير وفق أهداف استراتيجية واضحة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، كما أن تل أبيب تدرك تمامًا أن العالم – لا سيما دول الغرب التي طالما دعمت إسرائيل – بدأ يغيّر موقفه جذرياً، حيث أعلنت عدة دول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل. وأضاف أن هذا التوجه يمثل تطوراً تاريخياً يجب دعمه بكل الوسائل، مشيراً إلى أن الغرب بدأ ينظر إلى حل الدولتين باعتباره مفتاح استقرار المنطقة، بعد أن باتت القضية الفلسطينية "المفاعل الرئيسي لإنتاج الحروب والاضطرابات".

وشدد نبيل عمرو على أن إسرائيل تُمعن في المغامرة، لكنها تخسر كثيراً في المقابل، مشيراً إلى أن محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية عبر الحرب والسيطرة لم ولن تنجح. وقال: "إسرائيل تتلقى الآن جرعات زائدة من الغطرسة، لكنها رغم ذلك لم تتمكن من حسم معركة استمرت عامين في رقعة صغيرة كغزة". وأكد أن "حل الدولتين لا يزال ممكناً، بل بات أقرب من أي وقت مضى، شرط أن تتحول الإرادة الدولية إلى خطوات عملية، وأن يُبنى كيان فلسطيني حقيقي على الأرض بدعم عربي ودولي مشترك".

غزة قطاع غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

عداد كهرباء.. أرشيفية

حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

ترشيحاتنا

Pixel Watch 4

تسريب جديد يكشف المواصفات الكاملة لساعة Pixel Watch 4 قبل إطلاقها الرسمي

سامسونج

سامسونج تطلق برنامج النسخة التجريبية One UI 8 المبنية على أندرويد 16

بروتون ساجا

أسعار سوق المستعمل.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024

بالصور

طريقة عمل ستربس الدجاج

طريقة عمل ستربس الدجاج
طريقة عمل ستربس الدجاج
طريقة عمل ستربس الدجاج

مهرجان العلمين 2025 .. توافد الجمهور بكثافة على حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

ودعي الروائح الكريهة للأبد.. 6 حيل طبيعية لتعطير منزلك برائحة تدوم لأيام

حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل
حيل طبيعية لتعطير المنزل

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد