طبيب عن دراسة المسيحيين بالأزهر: لو «جورج» دخل الأزهر هتبقى حاجة مميزة

ردّ الدكتور خالد منتصر، الكاتب والطبيب على مسألة دخول المسيحيين الأزهر الشريف قائلا: «أعتقد لو أن جورج دخل الأزهر ستكون حاجة مميزة وجميلة جدا».

الالتحاق بالأزهر

من جانبه؛ رد عليه الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حوار مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد قائلا: قانون الأزهر لا يمنع الأقباط من الالتحاق بالأزهر بشرط البدء من الابتدائية.

وأشار هندي، إلى أن القانون رقم 103 لسنة 1961 المنظّم للأزهر لم يتغير، وهو ينص على أن من يدرس في جامعة الأزهر يجب أن يبدأ من المرحلة الابتدائية في المعاهد الأزهرية، ويتلقى علوم الشريعة واللغة العربية إلى جانب باقي المواد.

الطريق مفتوح أمام أي طالب

وأوضح أن الطريق مفتوح أمام أي طالب مسيحي يبدأ مشواره التعليمي في المعاهد الأزهرية، ويتعلم ويحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي، لاستكمال تعليمه الجامعي داخل الأزهر، سواء في الشريعة أو الطب أو الهندسة، بشرط الالتزام بالمناهج الأزهرية منذ الصغر.