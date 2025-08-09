قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يستعرض إنجازات العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الإنجازات التى حققتها الجامعة على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى التصنيفات العالمية أو على مستوى الأنشطة الداخلية والمجتمعية خلال

 العام الاكاديمي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ومن أبرز هذه الإنجازات:

على المستوى الأكاديمي والتصنيفات العالمية:
حصلت جامعة بنها على مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية المرموقة مثل تصنيف التايمز البريطاني وتصنيف "يو اس نيوز" الأمريكي، حيث احتلت مراتب ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا وصنفت لأول مره عالميا في تصنيف كيو اس البريطاني. واحتلت الجامعة المركز 351 عالميًا والثالث محليًا في تصنيف الجامعات الخضراء "جرين متريك" لعام 2025، مما يعكس اهتمامها بالاستدامة البيئية. وتقدمت الجامعة 23 مركزًا دوليًا في تصنيف "يو اس نيوز" الأمريكي لعام 2025-2026، واحتلت الترتيب 18 أفريقيًا و10 على مستوى الجامعات المصرية. 
كما نشرت الجامعة أكثر من 1900 بحث علمي في المجلات والدوريات العلمية الدولية، وحصلت على اكثر من 24 مشروع ما بين مشروع تطوير ومشروع بحثي ممولة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي واكاديمية البحث العلمي  وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مما يعكس جهود الجامعة في مجال البحث العلمي. 

تطوير البنية التحتية:

استثمرت الجامعة اكثر من 500 مليون جنيه في المشروعات الإنشائية والتجهيزات بأحدث الآلات والمعدات لخدمة الطلاب وأهالي محافظة القليوبية. 
كما تم افتتاح أعمال تطوير مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعي وزيادةعدد الاسرة الي ٢١٦ سرير، بالإضافة إلى تخصيص 10 أفدنة لإنشاء جامعة بنها التكنولوجية بمقر الجامعة بالعبور بعدد 4 كليات و 27 برنامج دراسي، كما وافق المجلس الاعلى للجامعات على انشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا لمنح درجات مزدوجة  للدبلوم والماجستير والدكتوراة في مجالات التمريض والتجارة الدولية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. 

محو الأمية:

قامت الجامعة بمحو أمية اكثر من 4000 مواطنًا، والكشف الطبي على اكثر من  8000 آخرين من خلال 47 قافلة طبية نظمتها الجامعة للقرى الاكثر احتياجا والمدارس بمحافظة القليوبية الي جانب العديد من القوافل الزراعية والبيطرية وقوافل الارشاد الأسري. 
وتم إدخال تطبيقات تكنولوجية جديدة في الجامعة ضمن منظومة التحول الرقمي، مما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة. 
كما تم افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني لتأهيل الخريجين لسوق العمل، كما نظمت الجامعة عدة ملتقيات للتوظيف حيث وفرت هذه الملتقيات اكثر من 1000 فرصة تدريب و 1500 فرصة عمل من خلال الشركات المشاركة. 

الأنشطة الطلابية:

تم تنفيذ اكثر من 1600 مبادرة ونشاط طلابي خلال العام وحصل طلاب الجامعة على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، مما يعكس اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم. 

تطوير الكليات:

تم استحداث 12 برنامج دراسي جديد بعدد من كليات الجامعة يواكب سوق العمل ووظائف المستقبل ، كما حصلت 6 برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تم البدأ في تنفيذ عدد من المشروعات انشائية الجديدة لتحسين السعة الاستيعابية للطلاب وتحسين بيئة التعلم داخل الحرم الجامعي ومنها مجمع المدرجات المركزي بكفر سعد ومبنى كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية وحمام سباحة نصف أولمبي ومجمع للخدمات الرياضية والمعسكر الدائم لطلاب جامعة بنها بسيدي عبد الرحمن بمطروح الي جانب استكمال البنية التحتية والتجهيزات لمجمع المعامل المركزية وذلك الي جانب أعمال الصيانة السنوية بكليات الجامعة والمدن الجامعية. وتوريد وتركيب 15 مصعد بكليات الجامعة، الي جانب رفع القدرة الكهربية للحرم الجامعي بكفر سعد الي 8 ميجا لتغطية احتياجات المنشآت الجديدة وجاري توصيل الغاز الطبيعي للحرم الجامعي.

الاستثمار بمشروعات التخرج:

أنشأت الجامعة منصة لمشروعات التخرج بهدف تحقيق أقصى استفادة من المشروعات التطبيقية التي يقوم بها الطلاب، وتسويقها والاستفادة منها من خلال شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

ترشيحاتنا

ميدو

هيفضل كبير ومنافس شرس.. ميدو يعلق على فوز الزمالك أمام سيراميكا

بطولة العالم لليد

مصر أمام اليابان بختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19عاما

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

بالصور

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد