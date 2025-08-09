صمت غير معتاد من ريال مدريد بعد إعلان مرشحي الكرة الذهبية.. هل يقاطع الحفل؟

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والمقرر إعلان الفائز بها خلال الحفل الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر المقبل.

وضمت القائمة ثلاثة من نجوم ريال مدريد، وهم فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، وجود بيلينجهام، بعد موسم مميز تألق فيه الثلاثي وساهموا في إنجازات الفريق الملكي.

ورغم هذا التمثيل القوي، أثار غياب أي رد فعل رسمي من ريال مدريد حالة من التساؤل، حيث تجاهل النادي الإعلان عن المرشحين عبر موقعه الرسمي، أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يأت على ذكرهم عبر قناة النادي التلفزيونية، في تصرف غير معتاد من جانب المؤسسة المدريدية.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن هذا الصمت قد يحمل دلالات مهمة، ويعود إلى ما حدث في نسخة 2024 من الجائزة، حين كان التوقع السائد داخل النادي وخارجه أن فينيسيوس جونيور هو الأقرب للفوز، قبل أن تصل إلى اللاعب وإدارة ريال مدريد، قبل ساعات قليلة من الحفل، معلومات مؤكدة تفيد بتتويج الإسباني رودري بدلاً منه.

هذا التطور المفاجئ دفع النادي إلى اتخاذ قرار مفاجئ بعدم حضور الحفل في باريس، وهو موقف يبدو أنه ألقى بظلاله على تفاعل النادي مع النسخة الحالية من الجائزة.