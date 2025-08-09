هل يعاقب الزمالك شيكو بانزا بعد اعتراضه على الاستبدال أمام سيراميكا؟

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن إدارة الكرة قررت عدم فرض أية عقوبات على المهاجم الأنغولي شيكو بانزا بعد اعتراضه على قرار استبداله خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا، التي جرت مساء الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس في افتتاح الدوري الممتاز للموسم الجديد، وانتهت بفوز الزمالك 2-0.

وأفاد المصدر بأن رد فعل بانزا كان نابعًا من حماسه ورغبته القوية في المشاركة مع الفريق، مؤكدًا أن أي لاعب يشعر بالإحباط عند استبداله خاصة إذا كان يسعى لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني والجماهير. كما أشار إلى أن اللاعب ما زال يتأقلم مع أجواء الدوري المصري وطريقة العمل داخل النادي.

من جانبه، قرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع إدارة الكرة، الاكتفاء بعقد جلسة خاصة مع اللاعب اليوم السبت، لشرح أهمية الانضباط والالتزام بتعليمات المدرب، بالإضافة إلى توضيح فلسفة الفريق في التعامل مع المواقف المختلفة خلال المباريات.

وتشمل الجلسة أيضًا تقديم نصائح لبانزا حول كيفية التعامل مع الضغوط داخل الملعب وخارجه، مع التشديد على أن الالتزام هو السبيل الوحيد لضمان مكان أساسي في التشكيلة، خصوصًا مع وجود منافسة قوية على المراكز بعد تدعيم الفريق بعدد من الصفقات الجديدة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن بانزا يمتلك مهارات فنية مميزة، وأن الجهاز الفني يضع عليه ثقة كبيرة لقيادة خط هجوم الزمالك في الموسم الحالي، مؤكدًا أن الحادثة لن تؤثر على مكانته داخل الفريق، بل ستساعده على فهم قيم النادي والمبادئ التي تلتزم بها، مما يسرع من انضمامه وتقديمه للإضافة المطلوبة.