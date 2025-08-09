الزمالك يواجه الفائز من ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع فريق الزمالك في مواجهة الفائز من مباراة ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.

ووفقًا للقرعة، من المقرر أن يخوض الزمالك مباراة الذهاب خارج ملعبه في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن يستضيف مباراة الإياب في القاهرة بين 24 و26 من الشهر نفسه.

ويأمل الزمالك في الظهور بقوة خلال منافسات البطولة، في إطار سعيه لاستعادة أمجاده القارية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعد أن استهل مشواره المحلي هذا الموسم بفوز مهم على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة في افتتاح الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 28 نوفمبر 2025.